На Донбассе погиб чиновник из Башкортостана

Глава администрации Кумертау Олег Фролов в соцсетях сообщил о гибели одного из своих сотрудников в зоне военных действий.
Вадим Нугуманов, фото: vk.com/oleg_frolov78
Вадим Нугуманов отправился на Донбасс добровольцем в составе батальона Шаймуратова.
«Весной он пришел ко мне, поделился своим решением пойти на СВО добровольцем. Не передать словами мои чувства в этот момент. Гордость и огромное уважение.
Он был ответственным сотрудником отдела городского хозяйства нашей администрации, на него всегда можно было положиться. Прекрасный семьянин и просто хороший, добрый парень.
Перед отправкой на СВО мы увиделись с ним в военной части в Тоцком. Обещал вернуться и продолжить работу на благо горожан в нашей команде администрации. И мы его очень ждали. Нет слов!» – написал Фролов на своей официальной странице «ВКонтакте».
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