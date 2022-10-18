На Донбассе погиб чиновник из Башкортостана

Вадим Нугуманов отправился на Донбасс добровольцем в составе батальона Шаймуратова.

«Весной он пришел ко мне, поделился своим решением пойти на СВО добровольцем. Не передать словами мои чувства в этот момент. Гордость и огромное уважение.

Он был ответственным сотрудником отдела городского хозяйства нашей администрации, на него всегда можно было положиться. Прекрасный семьянин и просто хороший, добрый парень.

Перед отправкой на СВО мы увиделись с ним в военной части в Тоцком. Обещал вернуться и продолжить работу на благо горожан в нашей команде администрации. И мы его очень ждали. Нет слов!» – написал Фролов на своей официальной странице «ВКонтакте».