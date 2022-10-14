В Башкортостане расширят список категорий людей, не подпадающих под мобилизацию

В первоначальной версии документа отсрочка предоставлялась многодетным отцам, у которых на иждивении находятся четверо и более детей до 16 лет.

13 октября военкомат Иркутской области получил указание Генштаба предоставлять отсрочки отцам с тремя детьми.

При этом официального распоряжения Минобороны не публиковало, это просто указ Генштаба, но в сентябре депутаты внесли на рассмотрение законопроект о распространении отсрочки на отцов с тремя детьми.

Как сообщает издание «Парламентская газета» со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, указание не мобилизовать многодетных отцов с тремя детьми действительно есть, но это документ для служебного пользования, поэтому его не публикуют.

«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», – цитирует издание Картаполова.