Вице-премьер Башкортостана Азат Бадранов рассказал о том, когда отправится на Донбасс

«Поступают запросы от различных СМИ по поводу моей подготовки и отправки в зону СВО, участия в совещаниях и официальных мероприятиях.

Во-первых, приостановка моего служебного контракта на госслужбе юридически произойдет в день подписания контракта на военную службу. Будет издан соответствующий нормативный акт. Контракт на военную службу в процессе подготовки. Те, кто подписывал контракт с Минобороны будучи гражданским лицом, знают, что это большой объем бюрократии, включая медкомиссию и кучу разных запросов из разных ведомств. Соответственно, формально на текущий момент статус чиновника за мной сохраняется.

Во-вторых, подготовка проходит ежедневно с утра и до вечера. На полигонах, в тирах и спортзалах. В целом я не принимаю участия в совещаниях и оперативках, дела и проекты переданы коллегам. В редких случаях по решению главы республики прихожу на отдельные совещания, как правило, уже в вечернее время. В том числе на то совещание, на котором меня по фото заметили СМИ.

В третьих, исключительным моментом в моем графике были мероприятия в День республики. На открытие памятника генералу Шаймуратову приехало много гостей, за каждым был закреплен член правительства. Мне выпала честь сопровождать главу ДНР Дениса Пушилина.

В четвертых и в пятых. Повторюсь, мое убытие состоится в конце октября – начале ноября. Осталось немного, терпения мои друзья и недруги. Помните, что уходящим на фронт в спину не плюют», – написал Бадранов в соцсетях.