Мобилизованные из Башкортостана покинули воинскую часть в Пензе

Среди мобилизованных, проходивших подготовку в этом регионе, были не только пензенцы, но и жители Ульяновской области и Башкортостана.

По словам Мельниченко, нести службу они будут на территории Южного военного округа России.

«Бойцы получили бронежилеты и шлемы, а также вещмешки с такими нужными им сейчас вещами – спальниками, термобельем, перчатками, защитными очками, индивидуальными медицинскими аптечками. Решение о закупке всего необходимого было принято правительством региона», – написал губернатор.

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на советника Радия Хабирова, для боевых задач этих мобилизованных в ближайшее время использовать не будут:

«Здесь, в Пензе, только формировали отряды. А сейчас ребята едут непосредственно на место боевого слаживания, не в зону активных боевых действий», – цитирует издание советника.