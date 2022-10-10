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В Уфе бизнесмен украл у федерации космонавтики 1,5 млн рублей, предназначавшихся для детей

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Октябрьский районный суд озвучил приговор в отношении уфимского бизнесмена, похитившего деньги, выделенные Федерацией космонавтики России.

Суд установил, что осенью 2020 года обвиняемый заключил договор с исполнительным директором БРО ООО «ФКР» об оказании услуги по организации проживания и питания детей на время международной аэрокосмической школы и подписал техзадание и расчет стоимости услуг по договору на 1 550 000 рублей.

Необходимая сумма была перечислена, но выполнять услуги бизнесмен не собирался и потратил деньги по своему усмотрению.

В суде мужчина частично признал вину и обвинил в срыве работ коронавирусные ограничения.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он обязан вернуть 1 550 000 рублей Федерации космонавтики России.

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