Вице-премьер Башкортостана: «Вторая волна частичной мобилизации не за горами»

«В настоящее время в Уфе прохожу со своей группой боевое слаживание. На фронт отправляемся по завершении слаживания, примерно в конце октября – первых числах ноября.

Так вот, тренируемся не только по огневой подготовке, но и осваиваем многие другие предметы, которые помогут нам, как минимум, выжить. В том числе топографию и тактическую медицину.

Важно не только знать, но и вырабатывать навыки и умения. Поскольку, например, неумение наложить жгут (а еще хуже его отсутствие) часто заканчивается гибелью военнослужащего. При пулевом или осколочном ранении есть всего сорок секунд, чтобы остановить кровотечение. Дальше человек теряет сознание и погибает от потери крови (достаточно трех литров).

К чему я это рассказываю? Очевидно, что вторая волна частичной мобилизации не за горами. И к этому нужно готовиться. Вырабатывать навыки и умения, которые пригодятся на передовой. Знаю, что определенная часть наших жителей уже озаботилась этим вопросом», – написал Бадранов в соцсетях.