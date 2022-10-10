Вице-премьер Башкортостана: «Вторая волна частичной мобилизации не за горами»

Первый заместитель премьер-министра Башкортостана Азат Бадранов, недавно записавшийся добровольцем в батальон имени Шаймуратова, рассказал о том, чему обучается сейчас.
vk.com/a.badranov
«В настоящее время в Уфе прохожу со своей группой боевое слаживание. На фронт отправляемся по завершении слаживания, примерно в конце октября – первых числах ноября.
Так вот, тренируемся не только по огневой подготовке, но и осваиваем многие другие предметы, которые помогут нам, как минимум, выжить. В том числе топографию и тактическую медицину.
Важно не только знать, но и вырабатывать навыки и умения. Поскольку, например, неумение наложить жгут (а еще хуже его отсутствие) часто заканчивается гибелью военнослужащего. При пулевом или осколочном ранении есть всего сорок секунд, чтобы остановить кровотечение. Дальше человек теряет сознание и погибает от потери крови (достаточно трех литров).
К чему я это рассказываю? Очевидно, что вторая волна частичной мобилизации не за горами. И к этому нужно готовиться. Вырабатывать навыки и умения, которые пригодятся на передовой. Знаю, что определенная часть наших жителей уже озаботилась этим вопросом», – написал Бадранов в соцсетях.
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