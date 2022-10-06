В Уфе на здание горсовета повесили большой плакат с портретом Путина

Баннер поздравляет Владимира Путина с днем рождения: седьмого октября ему исполнится 70 лет. Фото прислал наш источник.

Пятого октября Путин дал интервью, в котором озвучил некоторые изменения в порядке частичной мобилизации. Документ с поправками был опубликован сегодня, шестого октября.

Перед этим в сети появился слух, что Путин выступит с экстренным обращением к населению России и оно будет касаться изменения статуса спецоперации. Эту информацию оперативно опровергли в Кремле.