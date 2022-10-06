В Башкортостане расширили список оснований для отсрочки от мобилизации

Согласно новой редакции указа отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам очной и очно-заочной форм обучения, получающих образование соответствующего уровня впервые:

– в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе по программам ординатуры и ассистентуры-стажировки);

– в организациях, готовящих аспирантов;

– в организациях, перечисленных выше и расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров;

– в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательных программ среднего профессионального и высшего образования.

Указ уже вступил в силу распространяется на всех, кого мобилизовали после 21 сентября.