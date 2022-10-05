В Уфе подполковник полиции обвиняется в мошенничестве

Глава отдела полиции №5 отстранен от исполнения служебных обязанностей на время разбирательств.
Как сообщает издание Baza, в 2020 году полицейский под разными предлогами убедил нескольких подчиненных дать ему деньги взаймы и даже уговорил их оформить кредиты.
Всего таким образом он занял около двух миллионов рублей и обещал вернуть, чего не произошло. Сотрудники обратились в правоохранительные органы.
В случае признания вины начальника отдела полиции уволят из МВД по отрицательным показаниям.
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