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В Уфе подполковник полиции обвиняется в мошенничестве

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Глава отдела полиции №5 отстранен от исполнения служебных обязанностей на время разбирательств.

Как сообщает издание Baza, в 2020 году полицейский под разными предлогами убедил нескольких подчиненных дать ему деньги взаймы и даже уговорил их оформить кредиты.

Всего таким образом он занял около двух миллионов рублей и обещал вернуть, чего не произошло. Сотрудники обратились в правоохранительные органы.

В случае признания вины начальника отдела полиции уволят из МВД по отрицательным показаниям.

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