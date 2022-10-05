В Уфе подполковник полиции обвиняется в мошенничестве

Как сообщает издание Baza, в 2020 году полицейский под разными предлогами убедил нескольких подчиненных дать ему деньги взаймы и даже уговорил их оформить кредиты.

Всего таким образом он занял около двух миллионов рублей и обещал вернуть, чего не произошло. Сотрудники обратились в правоохранительные органы.

В случае признания вины начальника отдела полиции уволят из МВД по отрицательным показаниям.