В Минобороны рассказали, будут ли срочников из Башкортостана отправлять на Донбасс

Осенний призыв срочников в 2022 году начнется в ноябре, на месяц позже, чем обычно, так как военкоматы загружены из-за частичной мобилизации.

Заканчивающие осенью службу срочники отправятся по домам, а новые призывники не будут задействованы в зоне СВО. Увольнение в запас пройдет с октября по декабрь.

Всего в этом году планируют призвать на срочную службу 120 тыс. человек – это на 7,5 тыс. человек меньше, чем в прошлом году.

План частичной мобилизации по России выполнен на две трети: в ВС уже прибыло более 200 тыс. человек, их распределили по шести учебным центрам и 80 полигонам.

Шойгу подчеркнул, что мобилизованных будут отправлять в районы СВО только после боевого слаживания и под руководством офицеров с боевым опытом.