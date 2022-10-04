Радий Хабиров встретился с бойцами батальона имени Шаймуратова, раненными на фронте

«Встретился с нашими "шаймуратовцами", которые получили ранения во время выполнения боевых задач, и их семьями. Сейчас у парней заканчивается реабилитация, и скоро они вернутся на передовую. Пока же им дали провести время с родными и близкими.

Обсудили с нашими бойцами, как республика может их поддержать. Будем продолжать делать все, что в наших силах. Выходим в Минобороны с предложением о том, чтобы развернуть у нас в республике госпиталь для воинов из Башкортостана. Дома и стены помогают. И у нас все для этого есть – наша медицина хорошо оснащена технологически, у врачей есть необходимый опыт, в том числе полевой хирургии – многие из них выезжали на Донбасс.

Настроение у ребят боевое, рвутся быстрее помогать землякам, которые сейчас защищают нашу родину.

Гордимся нашими парнями, которые участвуют в специальной военной операции, и очень за них переживаем.

Бесконечно уважаем вас и благодарны вам, братья. Мы поддержим ваши семьи, не тревожьтесь», – написал Радий Хабиров.