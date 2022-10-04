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В Уфе задержан начальник отделения призыва одного из военкоматов

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Сотрудник военного комиссариата Калинского и Орджоникидзевского районов Уфы Константин Воропаев и его супруга задержаны полицией.

Воропаев проходит по делу хоккеистов «Салавата Юлаева», пытавшихся купить военные билеты.

Ранее мы писали о том, что хоккеист Владислав Лукин признал вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения военного билета без прохождения службы. Третьего октября стало известно, что суд Ленинского района постановил определить Лукину наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей в доход государства.

Этот же посредник связан с аналогичными уголовными делами хоккеистов Михаила Воробьева и Анвара Сулейманова. Первый получил штраф в размере двух млн рублей, второй – пять лет условно.

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