В Уфе задержан начальник отделения призыва одного из военкоматов

Воропаев проходит по делу хоккеистов «Салавата Юлаева», пытавшихся купить военные билеты.

Ранее мы писали о том, что хоккеист Владислав Лукин признал вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения военного билета без прохождения службы. Третьего октября стало известно, что суд Ленинского района постановил определить Лукину наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей в доход государства.

Этот же посредник связан с аналогичными уголовными делами хоккеистов Михаила Воробьева и Анвара Сулейманова. Первый получил штраф в размере двух млн рублей, второй – пять лет условно.