24 депутата из Башкортостана отправились служить на Донбасс

«На сегодняшний день в СВО на территории Украины участвуют 24 муниципальных депутата. Среди депутатов республиканского парламента также есть желающие служить родине на поле боя.

Но, поскольку снятие бронирования предполагает определенные юридические действия, этот вопрос не может быть оперативно решен только на основании желания депутата.

Сейчас мы готовим необходимые документы для ускорения данной процедуры с тем, чтобы депутаты могли беспрепятственно проходить боевую подготовку и принимать непосредственное участие в военных действиях.

Здесь, в тылу, депутаты нужны, но на поле боя они нужны не меньше», – сказал Толкачев.

Ранее мы писали о том, что добровольцем в батальон имени Шаймуратова записался первый заместитель премьер-министра Башкортостана Азат Бадранов.