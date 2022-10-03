Радий Хабиров обозначил главные задачи правительства, связанные с мобилизацией

«В целом частичная мобилизация в республике прошла очень организованно. И, конечно, в первую очередь я благодарю за это самих мобилизованных: у нас и очереди в военкоматы были, и очень много добровольцев пришло.

Это непростое, конечно, дело было. Мы сами провожали и видели и детей, и и жен, и родителей. Непросто все это. Но у нас только слова уважения и благодарности к этим землякам нашим, которые приняли решение и поехали туда.

В этой связи я вновь повторяю: у нас сейчас две главные задачи. Первая – оказание поддержки тем, кто ушел в рамках частичной мобилизации. И вторая – оказание помощи их семьям.

Считаю, что каждый глава муниципалитета должен обязательно посетить места дислокации своих земляков. Полагаю, что за этот месяц вы сможете и два раза туда съездить, и каждый приезд должен сопровождаться решением каких-то проблем. Мы не сможем им помочь в боевой подготовке, потому что у нас нет ни пушек, ни танков, но мы точно можем помочь в обустройстве комфорта и создании нормальных условий. Постельные, гигиенические принадлежности, еда какая-то.

В том, что касается помощи семьям – здесь я прошу, чтобы во всех муниципалитетах был реестр семей мобилизованных. Их не так уж много в конечном счете получается. У нас создан штаб, чтобы оказывать им повседневную, где-то самую простую, где-то – чуть посложнее – помощь.

Сейчас главные задачи правительства – это поддержка наших ребят, поддержка их семей и, конечно, никто с нас не снимает задачу обеспечения экономической и социальной стабильности республики», – сказал Радий Хабиров.