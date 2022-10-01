Радий Хабиров и Ратмир Мавлиев навестили мобилизованных из Башкортостана в части в Саратове

Все трое прокомментировали поездку в соцсетях.

Радий Хабиров: «Ребят наших тут уже более двух тысяч. Месяц они будут проходить боевое слаживание. Наша задача – максимально им помочь с обустройством быта, питанием, кроватями и т.п.

Первое время было непросто. Сейчас есть определенный порядок. Наши парни проходят слаживание в пяти регионах. И во всех них сегодня мы работаем, там члены моей команды. Важно: первое – решение бытовых вопросов. Второе – помощь семьям мобилизованных.

Снова и снова парням – низкий поклон и уважение! Увижу их уже на передовой, когда привезу гуманитарный конвой».

Максим Забелин: «Естественно, проверили условия пребывания в казармах, питание в столовой. Для нас важно, чтобы парни были обеспечены всем необходимым: формой, термобельем, обувью, запасом лекарств. Привезли спецтехнику, палатки, средства гигиены, воду. Все то, что может пригодится военным. За помощь спасибо бизнесменам республики, главам районов и волонтерам.

Важным моментом стало общение с земляками. Мужчины переживают за родных, что будет с медицинским обеспечением семей, как быть с кредитами и ипотекой. Радий Фаритович ответил на волнующие вопросы.

Стараемся поддержать мобилизованных, привезли им письма. Республика будет помогать дальше!»

Ратмир Мавлиев: «Проведали наших. Передали ваши приветы и теплые слова. Постепенно все бытовые вопросы решаются. Записал все просьбы ребят, будем отрабатывать и формировать посылки со всем необходимым. Парням нужна наша поддержка. Город, как всегда, не оставит своих защитников».