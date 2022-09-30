Госсобрание Башкортостана предложило набирать добровольцев среди осужденных

Парламент Башкортостана внес в Госдуму проект федерального закона, закрепляющего правовые основы привлечения осужденных граждан к участию в военных действиях в целях защиты интересов Российской Федерации.
Согласно законопроекту, осужденному решением суда может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания в связи с участием в военных действиях.
В дальнейшем при принятии решения суд будет учитывать один день участия в боевых действиях за десять дней лишения свободы.
Не смогут воспользоваться отсрочкой граждане, осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений.
«В соответствии с Конституцией защита отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина нашей страны. Законопроект направлен на создание условий для реализации соответствующих положений основного закона в отношении лиц, отбывающих уголовное наказание. Своим участием в военных действиях в защиту интересов Российской Федерации осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь таким образом целей уголовного наказания», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.
Комментарии (0)