Госсобрание Башкортостана предложило набирать добровольцев среди осужденных

Согласно законопроекту, осужденному решением суда может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания в связи с участием в военных действиях.

В дальнейшем при принятии решения суд будет учитывать один день участия в боевых действиях за десять дней лишения свободы.

Не смогут воспользоваться отсрочкой граждане, осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений.

«В соответствии с Конституцией защита отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина нашей страны. Законопроект направлен на создание условий для реализации соответствующих положений основного закона в отношении лиц, отбывающих уголовное наказание. Своим участием в военных действиях в защиту интересов Российской Федерации осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь таким образом целей уголовного наказания», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.