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Стало известно, какие задачи будут выполнять мобилизованные из Башкортостана

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Минобороны России рассказало о том, куда направляют мобилизованных, как проходит обучение и для выполнения каких задач их задействуют после учебки.

vk.com/Минобороны России

После выезда из республики мобилизованные направляются на полигоны для прохождения боевого слаживания.

Сначала солдаты проходят индивидуальную подготовку, затем – подготовку в составе батарей и взводов, осваивают технику и вооружение, тренируются на стрельбищах.

Весь процесс боевого слаживания, как ранее сообщил военный комиссар Башкортостана Михаил Блажевич, займет около месяца.

«После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», – говорится в сообщении Минобороны.

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