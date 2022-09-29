Стало известно, какие задачи будут выполнять мобилизованные из Башкортостана

После выезда из республики мобилизованные направляются на полигоны для прохождения боевого слаживания.

Сначала солдаты проходят индивидуальную подготовку, затем – подготовку в составе батарей и взводов, осваивают технику и вооружение, тренируются на стрельбищах.

Весь процесс боевого слаживания, как ранее сообщил военный комиссар Башкортостана Михаил Блажевич, займет около месяца.

«После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», – говорится в сообщении Минобороны.