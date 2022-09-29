Первый заместитель премьер-министра Башкортостана записался добровольцем в батальон имени Шаймуратова

Глава республики Радий Хабиров в сообщил о том, что разрешил крупному чиновнику приостановить срок служебного контракта для участия в боевых действиях.
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«Первый заместитель премьер-министра правительства республики Бадранов Азат Шамилевич написал заявление об уходе в качестве добровольца на специальную военную операцию. Я поддержал его в этом решении.
Никогда не скрывал, что мы с Азатом не просто коллеги по работе, а соратники и близкие по духу люди. Горжусь его поступком. Считаю, что настоящие мужчины должны поступать таким образом.
P.S.: Кстати, в эти дни и другие чиновники спокойно, с достоинством приняли решение и ушли на СВО либо мобилизованными, либо добровольцами», – написал Радий Хабиров.
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