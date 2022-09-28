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В Уфе мужчина пытался ограбить банк при помощи записки

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Пресс-служба МВД Башкортостана сообщает о задержании обвиняемого в нападении на офис банка.

В полицию поступило сообщение о том, что в отделение банка, расположенном на территории Калининского района, произошло разбойное нападение.

Около 18.00 некий мужчина подошел к столу сотрудницы и передал ей записку, в которой говорилось о том, что находящимся в помещении людям грозит опасность, если она не передаст ему наличность из кассы.

Сотрудница банка на угрозы не поддалась, и злоумышленнику пришлось спешно скрыться.

На место прибыла следственно-оперативная группа, по горячим следам вычислили подозреваемого – им оказался 32-летний житель города. Мужчина дал признательные показания.

Ему грозит наказание по статье 162 УК РФ «Разбой». На данный момент он заключен под стражу.

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