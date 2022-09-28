Радий Хабиров назначил новых советников

Решение назначить новых советников Радий Хабиров озвучил 26 сентября на совещании в правительстве. Их направят в места проведения боевого слаживания для взаимодействия с мобилизованными жителями республики.

«Мои советники по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Республики Башкортостан на общественных началах:

Казань. Янтурин Замир Тагирович, младший сержант.

Саратов. Гончаров Евгений Александрович, ефрейтор.

Пенза. Орда Юрий Алексеевич, рядовой.

Вольск. Сатаев Рафаэль Аликович, рядовой.

Елань. Мусакалимов Артур Шархитович, прапорщик.

Через них мы будем держать связь с нашими мобилизованными парнями. В числе их задач – помощь в решении бытовых и других вопросов, коммуникации с близкими наших бойцов и со мной лично. Все проблемы, если они будут возникать, будем решать вместе.

Мои советники сами организуют ребят во всех наших воинских подразделениях», – написал Радий Хабиров.