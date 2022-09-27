Частичная мобилизация в Башкортостане: какие телефоны и вещи можно брать с собой мобилизованным?

«Одежду, обувь мобилизованные могут взять с собой. С собой можно брать все что угодно.

Служить будут в том, что выдадут, но лишние вещи никогда не помешают: где-то надо будет постираться и переодеться, в каких-то экстремальных условиях форма может намокнуть или порваться и надо будет надеть что-то другое. Никто не запрещает, просто будут носить с собой небольшой запас.

Наличие телефонов, имеющих расширенные мультимедийные возможности, категорически запрещено. Разрешается брать с собой кнопочный телефон без возможности видеосъемки и выхода в интернет.

Надо понимать, что сейчас наличие любого средства связи в условиях боевых действий может привести к не очень хорошим последствиям, поэтому лучше во время выполнения боевых задач их при себе не иметь», – сказал Михаил Блажевич.