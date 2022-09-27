Военный комиссар Башкортостана: «Мы категорически против мобилизации не служивших по призыву»

«На данный момент не мобилизуются люди, не служившие по призыву.

Мы категорически не хотим брать в свои ряды неподготовленных людей, потому что месяца проведения боевого слаживания будет недостаточно для того, чтобы человека абсолютно неподготовленного отправить на выполнение боевых задач.

Есть добровольцы, которые уходят в добровольческие отряды – туда любой может пойти», – сказал военный комиссар Башкортостана Михаил Блажевич.

Ранее военный комиссар подтвердил, что в республике часть мобилизованных действительно имеет ограничения по здоровью, но это только те, кто записываются добровольцами, а их около 30% от общего числа мобилизованных.