Военный комиссар Башкортостана: «Мы категорически против мобилизации не служивших по призыву»

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию резервистов в стране. Однако параметры мобилизации были озвучены расплывчато, что вызвало немало вопросов.
vk.com/Минобороны России
«На данный момент не мобилизуются люди, не служившие по призыву.
Мы категорически не хотим брать в свои ряды неподготовленных людей, потому что месяца проведения боевого слаживания будет недостаточно для того, чтобы человека абсолютно неподготовленного отправить на выполнение боевых задач.
Есть добровольцы, которые уходят в добровольческие отряды – туда любой может пойти», – сказал военный комиссар Башкортостана Михаил Блажевич.
Ранее военный комиссар подтвердил, что в республике часть мобилизованных действительно имеет ограничения по здоровью, но это только те, кто записываются добровольцами, а их около 30% от общего числа мобилизованных.
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