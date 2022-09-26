Военный комиссар Башкортостана рассказал о том, почему мобилизуют людей с ограничениями

«Призыв осуществляется в строгом соответствии с указаниями Генерального штаба вооруженных сил и, соответственно, на основании закона о мобилизации.

На сегодняшний день первые команды отмобилизованных граждан отправлены к местам проведения боевого слаживания.

Порядка 30% от отправленных граждан – это добровольцы, которые приходят в военные комиссариаты до получения повесток.

У нас есть указание брать их в первую очередь, даже если есть какие-то ограничения, но они изъявляют желание», – сказал Михаил Блажевич.