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Военный комиссар Башкортостана рассказал о том, почему мобилизуют людей с ограничениями

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26 сентября на совещании в правительстве военный комиссар Башкортостана Михаил Блажевич рассказал о том, как проходит мобилизация в республике.

vk.com/radiyhabirov

«Призыв осуществляется в строгом соответствии с указаниями Генерального штаба вооруженных сил и, соответственно, на основании закона о мобилизации.

На сегодняшний день первые команды отмобилизованных граждан отправлены к местам проведения боевого слаживания.

Порядка 30% от отправленных граждан – это добровольцы, которые приходят в военные комиссариаты до получения повесток.

У нас есть указание брать их в первую очередь, даже если есть какие-то ограничения, но они изъявляют желание», – сказал Михаил Блажевич.

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