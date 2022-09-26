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Куда обращаться в Башкортостане, если нарушены условия мобилизации?

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На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в рамках анонсированной Владимиром Путиным частичной мобилизации.

vk.com/mil

В Башкортостане обращения принимаются в региональном исполкоме Народного фронта.

Адрес: Уфа, Кирова, 1, кабинет 138.

Телефон: +7 (347) 273-55-44.

Также сообщения принимают в региональных группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

На сегодняшний день в сети много сообщений о нарушениях в процессе мобилизации из Дагестана, Брянской области и других регионов страны. В основном все эти проблемы оперативно решаются, ошибочно призванных возвращают домой.

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