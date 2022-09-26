Куда обращаться в Башкортостане, если нарушены условия мобилизации?

В Башкортостане обращения принимаются в региональном исполкоме Народного фронта.

Адрес: Уфа, Кирова, 1, кабинет 138.

Телефон: +7 (347) 273-55-44.

Также сообщения принимают в региональных группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

На сегодняшний день в сети много сообщений о нарушениях в процессе мобилизации из Дагестана, Брянской области и других регионов страны. В основном все эти проблемы оперативно решаются, ошибочно призванных возвращают домой.