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Радий Хабиров запретил чиновникам обращаться к нему, если их родственникам придет повестка

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24 сентября в Доме республики глава Башкортостана Радий Хабиров провел совещание с главами городов и районов и членами правительства по вопросам организации и проведения частичной мобилизации населения.

glavarb.ru

«Поручаю администрации главы Башкортостана и военному комиссариату республики проработать вопрос назначения на площадках подготовки резервистов моих представителей в должности советника главы региона на общественных началах для оперативного решения возникающих вопросов. Они будут изнутри знать ситуацию и регулярно докладывать мне о том, что происходит на месте.

Я приложу все усилия для того, чтобы наши земляки получили качественную подготовку. Она поможет эффективно выполнять боевые задачи.

Мы в состоянии обеспечить ребят всем необходимым и поддержать их семьи. Прошу всех максимально ответственно подойти к этой работе», – сказал Радий Хабиров.

Также, обращаясь к главам муниципалитетов, Хабиров напомнил о том, что перед мобилизацией все должны быть равны:

«Если повестка придет вашим родственникам или знакомым, не надо ходить ко мне и просить за них. Действуйте строго по закону», – добавил он.

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