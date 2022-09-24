Частичная мобилизация в Башкортостане вызвала ажиотаж на УМПО

Как сообщает наш источник в Уфимском моторостроительном производственном объединении (ПАО ОДК-УМПО), после 21 сентября в отделе кадров выстроились очереди желающих устроиться на работу. Раньше предприятие испытывало острый дефицит кадров.

УМПО является стратегическим предприятием и выполняет заказы ОПК. Работники, задействованные на предприятиях ОПК, получают отсрочку от мобилизации.

Кроме того, не призывают граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям, работающих в:

– аккредитованных IT-организациях, задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области IT и обеспечению функционирования информационной инфраструктуры;

– российских операторах связи, а также задействованных в обслуживании сооружений связи, центров обработки данных, средств и линий связи общего пользования

– системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также учредителей и издателей зарегистрированных СМИ, вещателей теле- и радиоканалов;

– организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, задействованных в управлении банковской ликвидностью, наличном денежном обращении.