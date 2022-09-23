В Башкортостане под мобилизацию не попадут специалисты в некоторых областях

В перечне говорится о непривлечении на военную службу граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям, работающих в:

– аккредитованных IT-организациях, задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области IT и обеспечению функционирования информационной инфраструктуры;

– российских операторах связи, а также задействованных в обслуживании сооружений связи, центров обработки данных, средств и линий связи общего пользования

– системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также учредителей и издателей зарегистрированных СМИ, вещателей теле- и радиоканалов;

– организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, задействованных в управлении банковской ликвидностью, наличном денежном обращении.

Если вы работаете в этих сферах, руководитель организации должен внести вас в соответствующий список и подать его в установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.

Также ранее мы писали о том, что отсрочку от мобилизации получают работники, задействованные на предприятиях ОПК.