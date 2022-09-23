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Общество

Мобилизация в Башкортостане: можно ли выезжать за границу?

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Глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале ответила на вопросы об ограничении передвижения резервистов, находящихся на территории России.

«Вижу все многочисленные вопросы в комментариях касательно туристических поездок в период частичной мобилизации – как за рубеж, так и внутри страны.

Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент – если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно.

У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны», – написала Догузова.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в некоторых областях жителям запретили покидать пределы региона без разрешения военкомата. В «Аэрофлоте» и РЖД не собираются ограничивать продажу билетов из-за мобилизации.

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