Частичная мобилизация в Башкортостане не коснется тех, кто не имеет военного опыта

В посте Володин еще раз подчеркнул, что мобилизация затронет далеко не всех служивших:

«Будут призваны 300 тыс. военнослужащих запаса. Она не коснется 99 % мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д.», – написал председатель Госдумы.

Также, по его словам, сейчас в приоритетном порядке принимаются решения о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных, и подтвердил, что депутаты будут призываться наравне со всеми, если подходят по параметрам мобилизации.