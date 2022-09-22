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Частичная мобилизация в Башкортостане не коснется тех, кто не имеет военного опыта

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в соцсетях ответил на наиболее часто встречающиеся вопросы о частичной мобилизации в стране.

vk.com/Минобороны России

В посте Володин еще раз подчеркнул, что мобилизация затронет далеко не всех служивших:

«Будут призваны 300 тыс. военнослужащих запаса. Она не коснется 99 % мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д.», – написал председатель Госдумы.

Также, по его словам, сейчас в приоритетном порядке принимаются решения о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных, и подтвердил, что депутаты будут призываться наравне со всеми, если подходят по параметрам мобилизации.

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Кого коснется частичная мобилизация в Башкортостане?

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