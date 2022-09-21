Кого коснется частичная мобилизация в Башкортостане?

21 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации населения. Соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу.
vk.com/Минобороны России
В самом указе никаких определений частичной мобилизации не указано, по тем формулировкам, которые приведены там, призвать могут практически кого угодно.
Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с заявлением, в котором были следующие тезисы:
– те, кто служат по призыву, продолжат службу в обычном порядке, их никуда отправлять не будут;
– частичная мобилизация коснется людей с боевым опытом;
– призовут только уже отслуживших резервистов, имеющих необходимую армии специальность;
– всего мобилизация коснется примерно 300 тыс. человек – это 1% от общего мобилизационного ресурса России;
– студентов призывать не будут;
– мобилизованных задействуют для контроля линии соприкосновения, а также территорий, находящихся под управлением России;
– работники ОПК получат отсрочку.
В СПЧ заявили, что ограниченно годных к службе также призывать не будут.
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