Кого коснется частичная мобилизация в Башкортостане?

В самом указе никаких определений частичной мобилизации не указано, по тем формулировкам, которые приведены там, призвать могут практически кого угодно.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с заявлением, в котором были следующие тезисы:

– те, кто служат по призыву, продолжат службу в обычном порядке, их никуда отправлять не будут;

– частичная мобилизация коснется людей с боевым опытом;

– призовут только уже отслуживших резервистов, имеющих необходимую армии специальность;

– всего мобилизация коснется примерно 300 тыс. человек – это 1% от общего мобилизационного ресурса России;

– студентов призывать не будут;

– мобилизованных задействуют для контроля линии соприкосновения, а также территорий, находящихся под управлением России;

– работники ОПК получат отсрочку.

В СПЧ заявили, что ограниченно годных к службе также призывать не будут.