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В Уфе двоих полицейских задержали за взятку в 400 тыс. рублей

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Двое полицейских из Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков пойдут под суд за получение взятки.

Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета России Евгения Каневского.

По версии следствия, в августе текущего года полицейские предложили жителю Уфы за взятку в 400 тыс. рублей добиться прекращения проверочных мероприятий в отношении него.

Вскоре один из них был задержан при передаче денег, позже задержали и сообщника. Сейчас СК проводит проверку, обвиняемые помещены под домашний арест.

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