В Уфе двоих полицейских задержали за взятку в 400 тыс. рублей

Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета России Евгения Каневского.

По версии следствия, в августе текущего года полицейские предложили жителю Уфы за взятку в 400 тыс. рублей добиться прекращения проверочных мероприятий в отношении него.

Вскоре один из них был задержан при передаче денег, позже задержали и сообщника. Сейчас СК проводит проверку, обвиняемые помещены под домашний арест.