В Башкортостане «Матери-героини» получат выплату в 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня». Одновременно с присвоением звания женщины получат крупное пособие.
В указе говорится, что «Звание "Мать-героиня" является высшей степенью отличия для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей.
Награждаемая и ее дети образуют социально ответственную семью, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии».
Званием награждается женщина по достижении десятым ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей (за исключением некоторых случаев – погибших при защите отечества, вследствие трудового увечья или профессионального заболевания или в чрезвычайных ситуациях и так далее).
Матери-героине вручаются:
– единовременная выплата в 1 млн рублей;
– знак особого отличия – орден «Мать-героиня» из золота с бриллиантом;
– грамота о присвоении звания.
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