В МВД Башкортостана прокомментировали задержание замминистра Андрея Москвитина

«Официальная информация!

29 июля сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю в рамках оперативного сопровождения уголовного дела задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по республике Башкортостан полковник полиции Андрей Москвитин.

Все имеющиеся сведения МВД по республике Башкортостан в установленном порядке переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России.

Также сообщаем, что информация о задержании в связи с данным уголовным делом других сотрудников МВД по Республике Башкортостан не соответствует действительности.

Просим представителей СМИ и блогеров получать информацию из официальных источников, не допуская распространения недостоверных материалов», – говорится в заявлении ведомства.