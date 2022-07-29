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В МВД Башкортостана прокомментировали задержание замминистра Андрея Москвитина

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29 июля появилась в СМИ информация о том, что Андрей Москвитин был задержан сотрудниками УФСБ по Забайкальскому краю.

«Официальная информация!

29 июля сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю в рамках оперативного сопровождения уголовного дела задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по республике Башкортостан полковник полиции Андрей Москвитин.

Все имеющиеся сведения МВД по республике Башкортостан в установленном порядке переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России.

Также сообщаем, что информация о задержании в связи с данным уголовным делом других сотрудников МВД по Республике Башкортостан не соответствует действительности.

Просим представителей СМИ и блогеров получать информацию из официальных источников, не допуская распространения недостоверных материалов», – говорится в заявлении ведомства.

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