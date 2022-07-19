Верховный суд оставил в силе арест мэра Давлеканово Вячеслава Гапоненко

По версии следствия, в 2019 году мэр Давлеканово заключил с подрядчиком контракт на строительство системы очистки воды.

Подрядчик отклонился от договора и установил оборудование, не отвечающее заявленным требованиям. Несмотря на то, что Вячеслав Гапоненко знал об этом, он подписал акты приемки и одобрил выплату 88 млн рублей из бюджета по контракту. В результате система очистки воды так и не была введена в эксплуатацию.

Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, суд Советского района постановил заключить его под стражу до 30 августа. Защита попыталась обжаловать решение, но 18 июля стало известно, что Верховный суд апелляцию отклонил.