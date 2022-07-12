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В Уфе 12 июля от удара молнии погибла женщина

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Сегодня, 12 июля, в Уфе была сильная гроза, ливень и град. Стихия бушевала около часа в середине дня.

Примерно в 16.00 в диспетчерскую службу города поступил звонок: сообщили о том, что на левом берегу реки Уфы напротив микрорайона Сипайлово женщина пострадала от удара молнии.

Люди, оказавшиеся на тот момент неподалеку, вызвали скорую и переправили пострадавшую на другой берег. Медики констатировали смерть женщины.

«Уважаемые уфимцы и гости столицы! В грозу опасно для жизни находиться рядом с водоемом, особенно купаться в нем или рыбачить. Также нельзя держать в руках металлические предметы, гаджеты – при первых проявлениях непогоды убирайте их в сумку», – напоминает Управление гражданской защиты Уфы.

Кроме того, зафиксировано 34 случая падения деревьев и веток. В 10 случаях насаждения упали на автомобили. Всего получили повреждения 14 транспортных средств, из людей от падения веток никто не пострадал.

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