В Уфе 12 июля от удара молнии погибла женщина

Примерно в 16.00 в диспетчерскую службу города поступил звонок: сообщили о том, что на левом берегу реки Уфы напротив микрорайона Сипайлово женщина пострадала от удара молнии.

Люди, оказавшиеся на тот момент неподалеку, вызвали скорую и переправили пострадавшую на другой берег. Медики констатировали смерть женщины.

«Уважаемые уфимцы и гости столицы! В грозу опасно для жизни находиться рядом с водоемом, особенно купаться в нем или рыбачить. Также нельзя держать в руках металлические предметы, гаджеты – при первых проявлениях непогоды убирайте их в сумку», – напоминает Управление гражданской защиты Уфы.

Кроме того, зафиксировано 34 случая падения деревьев и веток. В 10 случаях насаждения упали на автомобили. Всего получили повреждения 14 транспортных средств, из людей от падения веток никто не пострадал.