В Башкортостане чиновник выписал себе премий на 420 тыс. рублей

Прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности бывшего замглавы Кушнаренковского района республики.
Прокуратура считает, что в период с января 2015 года по декабрь 2016 года чиновник сам себе выписывал премии, несмотря на отсутствие соответствующих полномочий.
Таким образом он получил из бюджета и потратил по своему усмотрению более 420 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата» (часть третья – с использованием своего служебного положения).
Обвиняемый вину признал в полном объеме, дело направлено в суд.
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