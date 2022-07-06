В Башкортостане чиновник выписал себе премий на 420 тыс. рублей

Прокуратура считает, что в период с января 2015 года по декабрь 2016 года чиновник сам себе выписывал премии, несмотря на отсутствие соответствующих полномочий.

Таким образом он получил из бюджета и потратил по своему усмотрению более 420 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата» (часть третья – с использованием своего служебного положения).

Обвиняемый вину признал в полном объеме, дело направлено в суд.