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Общество

В Башкортостане прокуратура обнаружила у депутата акции иностранных компаний

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Глава совета депутатов Шаранского района Игорь Файзуллин нарушил федеральное законодательство.

vk.com/sharanrajon42

«Установлено, что в нарушение требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" председатель Совета в ноябре 2021 года приобрел акции и ценные бумаги иностранных компаний», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

По результатам проверки ведомство потребовало от совета депутатов Шаранского района рассмотреть вопрос об увольнении чиновника в связи с утратой доверия.

Вскоре после этого Файзуллин добровольно сложил полномочия.

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