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В Уфу прибыл поезд с 331 беженцем из ДНР и ЛНР

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Поезд с вынужденными переселенцами из Донецкой и Луганской народных республик прибыл на железнодорожную станцию «Уфа» в воскресенье.

Фото: Зарема Макаева

Как сообщили в региональном Минтруде, всего на поезде прибыл 331 человек, в том числе 105 детей. В числе переселенцев 98 мужчин, 128 женщин, два ребенка до года, 103 ребенка до 17 лет.

Среди прибывших в Уфу есть и 36-летняя беременная женщина с двумя детьми. Несмотря на большой срок и долгую дорогу, женщина чувствует себя хорошо. Шестеро из прибывших – люди с ограниченными возможностями здоровья.

210 человек разместили в уфимском санатории «Речные зори», 95 человек — в гостинице «Урал» Салавата, 50 человек — в гостиничном комплексе «Башкортостан» города Туймазы. С вокзала их доставили на автобусах в пункты размещения. В дальнейшем людям предложат трудоустройство.

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