Как в Уфе живут переселенцы из ДНР и ЛНР?

В Уфе ПВР расположены на базе санатория «Зеленая Роща» и круглогодичного детского санаторно-оздоровительного лагеря «Связист». В последнем сейчас находятся 240 человек, в том числе 70 детей и два новорожденных.

Переселенцы размещены в комнатах по 2-4 человека в основном корпусе, а также в 11 домиках на 3-4 комнаты с санузлами, душевыми, столовыми и отдельной прачечной.