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Общество

Как в Уфе живут переселенцы из ДНР и ЛНР?

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Всего в Башкортостане организовано три пункта временного размещения беженцев из Донбасса и с территории Украины: два в Уфе и один в Стерлитамаке.

ufacity.info

В Уфе ПВР расположены на базе санатория «Зеленая Роща» и круглогодичного детского санаторно-оздоровительного лагеря «Связист». В последнем сейчас находятся 240 человек, в том числе 70 детей и два новорожденных.

Переселенцы размещены в комнатах по 2-4 человека в основном корпусе, а также в 11 домиках на 3-4 комнаты с санузлами, душевыми, столовыми и отдельной прачечной.

ufacity.info

ufacity.info

Организовано трехразовое питание, проводятся различные мероприятия, экскурсии в музеи и парки города, мастер-классы от волейбольных и хоккейных клубов.

Для развлечения есть детская, волейбольная, баскетбольная и футбольная площадки с безопасным покрытием, а также библиотека.

Для детей в учебный период проводились школьные и дошкольные занятия.

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