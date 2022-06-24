Как в Уфе живут переселенцы из ДНР и ЛНР?

Всего в Башкортостане организовано три пункта временного размещения беженцев из Донбасса и с территории Украины: два в Уфе и один в Стерлитамаке.
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В Уфе ПВР расположены на базе санатория «Зеленая Роща» и круглогодичного детского санаторно-оздоровительного лагеря «Связист». В последнем сейчас находятся 240 человек, в том числе 70 детей и два новорожденных.
Переселенцы размещены в комнатах по 2-4 человека в основном корпусе, а также в 11 домиках на 3-4 комнаты с санузлами, душевыми, столовыми и отдельной прачечной.
Организовано трехразовое питание, проводятся различные мероприятия, экскурсии в музеи и парки города, мастер-классы от волейбольных и хоккейных клубов.
Для развлечения есть детская, волейбольная, баскетбольная и футбольная площадки с безопасным покрытием, а также библиотека.
Для детей в учебный период проводились школьные и дошкольные занятия.
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