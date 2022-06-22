Бухгалтер администрации района Уфы обвиняется в хищении 4,3 млн рублей

Айгуль Шарафутдинова в администрации курировала вопросы начисления заработной платы сотрудникам музыкальных школ и подростковых клубов.

По версии следствия, в период с августа 2017 года по июль 2021 года она, направляя электронные реестры в банк для начисления зарплаты, вносила в них данные своего родственника и подруги, которые по факту в учреждениях не работали.

Таким образом она в указанный период похитила более 4,3 млн рублей и потратила их по своему усмотрению. Нарушение обнаружила главный бухгалтер, после чего им заинтересовались правоохранители.

Возбуждено и направлено в Калининский районный суд Уфы уголовное дело по статьям «мошенничество» и «неправомерный оборот средств платежей».