40 медиков из Башкортостана работают в ЛНР

Глава республики Радий Хабиров опубликовал фото со встречи с врачами из Башкортостана, отправившимися в Луганскую народную республику.
vk.com/radiyhabirov
«Это наши медики, которые работают сейчас в Княгининской больнице в Красном Луче, встретились с ними вчера во время поездки в Донбасс.
Всего в командировке в Луганской Народной Республике – 23 врача для взрослых и маленьких пациентов, 17 медсестер из Башкортостана. И это уже четвертая наша бригада здесь, начиная с марта.
Кроме того, в Красном Луче работают три передвижных медицинских модуля, в том числе детский стоматологический и кардиологический, а также – реанимационный автомобиль РКБ им. Куватова.
Преклоняюсь перед этими людьми. У них поистине золотые сердца, и в ЛНР они приехали потому, что не могли поступить иначе. Здоровья вам, дорогие наши медики, и всем вашим пациентам – и дома, и в Донбассе», – написал Радий Хабиров.
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