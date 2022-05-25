В Башкортостане могут повысить прожиточный минимум, МРОТ и социальные выплаты

Окончательное решение по этому вопросу примет президент Владимир Путин. В марте он поручил правительству проработать вопрос повышения этих величин и зарплат бюджетников.

В Башкортостане с первого января 2022 года минимальный размер оплаты труда с учетом районного коэффициента составляет 15 973,5 рубля.

В конце апреля в опросе, проведенном SuperJob, респонденты из Уфы заявили, что считают комфортной минимальную зарплату в 36 300 рублей. Сумма значительно увеличилась с января текущего года (33 600 рублей).