18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Башкортостане могут повысить прожиточный минимум, МРОТ и социальные выплаты

Поделиться:

Правительство России согласовало индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%.

Окончательное решение по этому вопросу примет президент Владимир Путин. В марте он поручил правительству проработать вопрос повышения этих величин и зарплат бюджетников.

В Башкортостане с первого января 2022 года минимальный размер оплаты труда с учетом районного коэффициента составляет 15 973,5 рубля.

В конце апреля в опросе, проведенном SuperJob, респонденты из Уфы заявили, что считают комфортной минимальную зарплату в 36 300 рублей. Сумма значительно увеличилась с января текущего года (33 600 рублей).

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: