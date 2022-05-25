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В Уфе трое рабочих погибли в результате несчастного случая

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Вечером 24 мая в МЧС поступило сообщение о том, что в канализационном коллекторе на территории строящегося дома по улице Г. Загитова обнаружены трое погибших.

Спасателей вызвал сотрудник, работавший на стройке. Оказалось, что это местные рабочие, которые должны были устранить неполадки в коллекторе. Они отравились газами при установке дренажного насоса.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Прокуратура планирует провести проверки на предмет соблюдения техники безопасности.

Газ сероводород в высокой концентрации вызывает паралич обонятельного нерва, человек не чувствует его запах и не осознает опасность. В очень высоких концентрациях может вызвать мгновенную кому и смерть.

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