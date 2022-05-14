В Башкортостане замглавы района пойдет под суд за взятку в 2 млн рублей

По версии следствия, в марте и апреле 2022 года между администрацией района и строительной организацией были заключены муниципальные контракты на приобретение девяти новых квартир в Мелеузе для передачи сиротам.

Заместитель главы администрации возглавлял комиссию по признанию помещений жилыми и должен был подписывать акт приемки квартир.

Он потребовал от представителей строительной организации взятку в размере двух миллионов рублей за способствование подписанию актов обследования помещений и актов приема-передачи квартир, а также обеспечения своевременной оплаты контрактов.

При получении денежных средств полицией был задержан посредник, а впоследствии и сам чиновник. Возбуждено уголовное дело (получение взятки в особо крупном размере). В кабинете и дома у чиновника проведены обыски, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причастность подозреваемого к иным преступным фактам.