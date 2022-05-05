Путин присвоил почетные звания четверым жителям Башкортостана

Четвертого мая Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий и вручении россиянам государственных наград.
award.adm.gov.ru
Среди награжденных были четыре жителя республики Башкортостан:
– преподаватель математики лицея №42 Альфия Султанова – «Заслуженный учитель РФ»;
– профессор УГНТУ Фанзиль Мугаллимов – «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ»;
– начальник отдела АО «Инман» Ринер Кагарманов – «Заслуженный машиностроитель РФ»;
– советник гендиректора АО «Комбинат рабочей одежды» Михаил Цукерман – «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РФ».
Комментарии (0)