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Путин присвоил почетные звания четверым жителям Башкортостана

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Четвертого мая Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий и вручении россиянам государственных наград.

award.adm.gov.ru

Среди награжденных были четыре жителя республики Башкортостан:

– преподаватель математики лицея №42 Альфия Султанова – «Заслуженный учитель РФ»;

– профессор УГНТУ Фанзиль Мугаллимов – «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ»;

– начальник отдела АО «Инман» Ринер Кагарманов – «Заслуженный машиностроитель РФ»;

– советник гендиректора АО «Комбинат рабочей одежды» Михаил Цукерман – «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РФ».

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