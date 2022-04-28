В Башкортостан прибыли 323 беженца из Мариуполя

«Встретили беженцев из Мариуполя. Создали для них достойные условия, поселили в пунктах временного размещения в Уфе и Стерлитамаке. Пока к нам приехали две группы, 323 человека. Мы готовы встретить в разы больше.

Все, что нужно, мы сделаем, чтобы поддержать тех, кто попал в такую беду, оказать всемерную поддержку, оказать им медицинскую помощь, обеспечить их учебой и работой. Башкортостан всегда отличался гостеприимством и готовностью помочь. Так было и так будет», – написал Радий Хабиров.

Прибывших поселили в пунктах временного размещения в Уфе и Стерлитамаке.

Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о прибытии в город 306 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, среди них 69 детей.