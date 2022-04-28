В Уфу прибыли 306 беженцев из ДНР и ЛНР

«Встретили переселенцев из ДНР и ЛНР – 306 человек, среди которых 69 детей.

Люди попали в тяжелую ситуацию, придется строить жизнь буквально с нуля. Обязательно поддержим, в пунктах временного размещения обеспечим всем необходимым, медицинской, гуманитарной помощью.

Дети продолжат ходить в школу, посещать кружки, спортивные секции. А родителям поможем с трудоустройством», – написал Мавлиев.

Ранее речь шла о том, что Башкортостан примет более двух тысяч человек, из них 920 разместят в Уфе.