18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Уфу прибыли 306 беженцев из ДНР и ЛНР

Поделиться:

Фотографии с встречи вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

vk.com/ratmir.mavliev

«Встретили переселенцев из ДНР и ЛНР – 306 человек, среди которых 69 детей.

Люди попали в тяжелую ситуацию, придется строить жизнь буквально с нуля. Обязательно поддержим, в пунктах временного размещения обеспечим всем необходимым, медицинской, гуманитарной помощью.

Дети продолжат ходить в школу, посещать кружки, спортивные секции. А родителям поможем с трудоустройством», – написал Мавлиев.

Ранее речь шла о том, что Башкортостан примет более двух тысяч человек, из них 920 разместят в Уфе.

Куда обратиться в Башкортостане, если хочешь помочь эвакуированным из ДНР и ЛНР?

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: