Андрей Назаров: «Зарубежный бизнес не хочет рвать отношения с Россией»

В ходе сессии Андрей Назаров предложил сформировать международную рабочую группу для поиска антикризисных решений. В нее войдут представители бизнеса и государства.

Каждый месяц в Уфе будут проводиться заседания этой группы, они получили название «Уфимский диалог».

«Результаты выборов во Франции показали: несмотря на то, что выиграл Эмманюэль Макрон, более 40 процентов проголосовавших поддержали Марин Ле Пен. Другими словами – выступили за нормализацию отношений с Россией. Это же вчера мы услышали от представителей 12 стран.

В Москве по инициативе иностранного бизнеса около четырех часов обсуждали совместно с представителями государственной власти, общественными деятелями, журналистами и экспертами воздействие санкций, введенных против России за последние два месяца, на мировую экономику.

За франко-российский диалог высказался и депутат Европарламента Тьери Мариани, отметивший, что за пределами заявлений правительства французы поддерживают развитие отношений с Россией и хотели бы, чтобы все изменилось. Господин Мариани предложил создать международную платформу "Уфимский диалог", куда войдут представители бизнеса и политики из разных стран.

Эту идею поддержал соучредитель компании "Макро Эдвайзер" Кристофер Уифер. Он также высказался о необходимости создания международной рабочей группы. И заявил, что несмотря на постоянно усиливающиеся санкции, российская экономика находится под гораздо меньшим давлением, чем другие страны, которые применили санкции против нее, так как внешний долг России ниже 50 млрд долларов, это менее 10% ВВП и пятый наименьший показатель в мире.

В ходе дискуссии выяснили, что санкции не менее пагубное влияние оказывают и на экономику стран Европы, и стран третьего мира.

С точки зрения Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея Бельянинова, по Европе происходящее уже сейчас бьет сильнее, чем по России: "Лопнул тот пузырь, который назывался европейской экономикой, можно даже сказать, аппендицит. Ничего не случилось, а уже паника, кризисные явления, волнения".

В частности, в Германии понимают, со слов депутата Бундестага Штефана Койтера, что санкционная политика диктуется Европе из Америки. И из-за антироссийской пропаганды в СМИ, стимулирующей усиление санкций, имеется риск подрыва собственных интересов.

Работу антироссийской пропаганды отметил и американский и российский журналист Тим Керби, а также депутат регионального парламента Венето Стефано Вальдегамебери.

Но, несмотря на это, зарубежный бизнес не хочет рвать отношения с Россией. Италия, Сербия, Венгрия, Австрия готовы продолжать работать.

Австрийский бизнесмен, основатель Buben & Zorweg Харольд Бубен заявил, что ему больно осознавать нынешнюю "недружественность" Вены по отношению к Москве. По его словам, Россия в условиях санкций точно не проиграет, а лишь повысит собственную экономическую независимость. А австрийский бизнес готов вступать в диалог, в "Уфимский диалог".

Важно отметить, что так же, как и все участники, идею создания "Уфимского диалога" поддержал комитет по экономической политике Госдумы РФ, а Центр стратегических разработок сразу же заявил о готовности присоединиться», – написал Андрей Назаров в соцсетях.