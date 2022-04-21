Чиновники мэрии Уфы пойдут под суд из-за невыполнения застройщиками обязательств

По результатам проверки прокуроры пришли к выводу, что должностные лица администрации на протяжении нескольких лет никак не принуждали застройщиков, заключивших договоры о развитии застроенных территорий, исполнить принятые ими обязательства по строительству детских садов и школ, расселению ветхих и аварийных домов.

В результате на территории города не было возведено более 60 объектов образования.

Кроме того, из-за этого бездействия в пользу одного из застройщиков из бюджета города взыскано более 135 млн рублей убытков в виде произведенных затрат и упущенной выгоды.

Также судом отклонены требования администрации по взысканию с другой компании более семи млн рублей затрат на расселение аварийного жилья.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

По требованию прокурора муниципалитет расторг неисполненные договоры, в Арбитражный суд поданы исковые заявления в отношении застройщиков с требованием исполнить принятые обязательства.