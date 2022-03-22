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Хабиров посоветовал учить русский язык мэру Сибая, оскорблявшему жителей

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Мэр Сибая Рустем Афзалов ранее оказался в центре скандала после того, как оскорбил одного из жителей, организовавшего видеообращение к Владимиру Путину.

vk.com/afzalovrustem

Тогда жители города пожаловались президенту на экологическую ситуацию. После этого Афзалов на встрече с активистами заявил, что организатором обращения был человек из Баймака, который к Сибаю вообще отношения не имеет. При этом мэр несколько раз оскорбил его, в том числе назвал «козлом» и «экскрементом».

Когда об этом написали СМИ, Афзалов принес извинения, но Радия Хабирова они не устроили. Во время оперативного совещания он сделал мэру Сибая выговор и принес извинения жителям от его лица.

22 марта 2022 года на совещании в правительстве Радий Хабиров поздравил Афзалова с юбилеем словами: «Мы его поздравляем, учите русский язык. С уважением. Спасибо за Сибай, спасибо за вашу работу».

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